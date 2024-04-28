Korhan Berzeg’in DNA’sı kızıyla eşleşti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve evinin 3.5 kilometre uzağındaki dere kenarında 312 gün sonra kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları ve kıyafet parçaları ile kendisine ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulunan Korhan Berzeg'in (84) arama çalışmaları sürerken adli tıp incelemesinde, ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olduğu tespit edildi.Berzeg'in kaybolmasından 312 gün sonra, 23 Nisan'da saat 13.30 sıralarında Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay tarafından, Armutlu Mahallesi'nin 3.5 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Kemik parçaları ile Korhan Berzeg'in kızı Nisa Berzeg'den alınan kan örneği eşleşti.Arama çalışmalarının 3'üncü gününde, 1 kemik parçası daha bulundu. 23 Nisan'da Berzeg'e ait malzemeler ve kıyafet parçaları ile ona ait olduğu düşünülen kemik parçalarının bulunduğu dere kenarının çevresindeki 300 metrelik alanda kadavra arama köpekleri ile çalışmalarını yoğunlaştıran ekiplerin, tırmıklarla baktıkları çalıların arasında bulduğu, 10 santimetre uzunluğundaki kemik parçasının da İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.