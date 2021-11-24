Korku Duası Okunuşu: Korkarken Ve Korku Yenme İçin Okunacak Dualar

Korkarken ve korku anında yapılan ilk şeylerden birisi de dua ederek Allah'a (C.C) sığınmaktır. Bu noktada hangi dualar okunduğu ise birçok kişi tarafından merak edilir. Hadis kaynaklarında bu yönde bilgiler yer alırken, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) korkarken okunmasını tavsiye ettiği dualar da araştırılır. Korku duası başlığı altında araştırılan bu konuya ayrıntılı cevabı aşağıdan bulabilirsiniz. Korku duası nedir? Korkarken ve korku anında okunacak dualar nelerdir? İşte ayrıntılar…

Korku Duası Okunuşu

Ebû Musâ el-Eş'arî radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan kuşkulandığı zaman şöyle dua ederdi:

- "Allahım! Senden, onların önünü kesmeni istiyoruz. Onların verecekleri zarardan sana sığınıyoruz". (Ebû Dâvûd, Vitr 30)

Korkarken Ve Korku Anında Okunacak Dualar

Korkarken ve korku anında okunması tavsiye edilen birçok dua bulunaktadır. Bunlar arasında Ayetel Kürsi, Nas Suresi, Felak Suresi de bulunmaktadır. Koruyucu özelliği olan bu üç dua korku anında okunabilir.

Her Türlü Tehlikeye Karşı Okunacak Dua

Okunuşu

'Bismillahillezi la yedurru me'asmihi şey'un fi'l-ardı ve la fis-sema'i ve huves-semiul-alim.''

Anlamı

İsminin anılması ile birlikte, ne yerde ne de gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla. O, hakkıyla her şeyi işiten ve kemaliyle bilendir.

Ayetel Kürsi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Nas Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbinnâs

Melikinnâs

İlâhinnâs

Min şerrilvesvâsilhannâs

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

Minelcinneti vennâs

Felak Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbil felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğasikın izâ vekab

Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

Ve min şerri hâsidin izâ hased