Korku filmi gibi baskın... Ellerini ve kollarını bağlayıp başına silah dayadılar!

İzmir'în Çiğli ilçesinde bulunan B.B.'ye ait ofiste 16 Ağustos günü plan yaparak B.B. isimli iş insanının ofisine gelen 7 şüpheli, korku filmi gibi sahneler yaşattı. B.B.'nin ellerini ve kollarını bağlayıp başına silah dayayan şüpheliler 'alacakları tahsil etmeye geldik' diyerek iş yerindeki kamera sistemi, televizyon, bilgisayar gibi elektronik birçok malzemeyle birlikte nakit paraları, çekleri ve aracı gasp etti. Ayrıca iş insanına ait 15 milyon lira parayı da zorla almaya çalıştılar. B.B.'nin şikayeti üzerine İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği harekete geçerek şüphelilerin peşine düştü. Yürütülen çalışmalar sonucu şüphelilerin, A.S., U.T., Ş.T., H.A.,T.A., S.Ç. ve R.K. oldukları belirlendi. Ekipler şok baskınlarda şüphelilerin hepsini yakalamayı başardı.