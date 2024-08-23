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Giriş Tarihi: 23.8.2024 10:47 Son Güncelleme: 23.8.2024 11:49

Korku filmi gibi baskın... Ellerini ve kollarını bağlayıp başına silah dayadılar!

İzmir'de B.B. adlı iş insanın ofisini basan şüpheliler adeta korku filmi gibi sahneler yaşattı. B.B.’nin ellerini ve kollarını bağlayıp başına silah dayayan şüpheliler delilleri yok etmek için kamera sistemi, televizyon ve bilgisayarı da söküp götürdü. B.B.’nin 15 milyon lirasını da zorla almaya çalışan 6 şüpheli Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Korku filmi gibi baskın... Ellerini ve kollarını bağlayıp başına silah dayadılar!

İzmir'în Çiğli ilçesinde bulunan B.B.'ye ait ofiste 16 Ağustos günü plan yaparak B.B. isimli iş insanının ofisine gelen 7 şüpheli, korku filmi gibi sahneler yaşattı. B.B.'nin ellerini ve kollarını bağlayıp başına silah dayayan şüpheliler 'alacakları tahsil etmeye geldik' diyerek iş yerindeki kamera sistemi, televizyon, bilgisayar gibi elektronik birçok malzemeyle birlikte nakit paraları, çekleri ve aracı gasp etti. Ayrıca iş insanına ait 15 milyon lira parayı da zorla almaya çalıştılar. B.B.'nin şikayeti üzerine İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği harekete geçerek şüphelilerin peşine düştü. Yürütülen çalışmalar sonucu şüphelilerin, A.S., U.T., Ş.T., H.A.,T.A., S.Ç. ve R.K. oldukları belirlendi. Ekipler şok baskınlarda şüphelilerin hepsini yakalamayı başardı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çiğli ve Bayraklı ilçelerindeki adreslerde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, iş yerinden gasp edilen 2 adet laptop, 2 adet televizyon ve elektronik eşya, 1 adet çalıntı otomobil, çek defterleri ve kredi kartları, silah yapımında kullanılan 77 adet namlu, 124 adet icra yayı, 91 adet şarjör, 8 adet tetik mekanizması, 4 adet silah gövdesi ile 9 adet sürgü takımı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Korku filmi gibi baskın... Ellerini ve kollarını bağlayıp başına silah dayadılar!
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