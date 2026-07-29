Korkunç cinayet 18 yıl sonra ortaya çıkmıştı! Ruhi’nin katillerinin cezası belli oldu: ’Karının suçunu üstlen’ deyip…

'AZİME'NİN KOCASISIN CİNAYETİ ÜSTLEN'



Azime'nin yeni eşi Temur Ş., "Benim Ruhi'yle oturup sohbet etmişliğim dahi yoktur. Hasan'ın Cevdet'le görüşmesini istedim. Çünkü Cevdet bana bir şey anlatmazdı. Hasan S.'yi Cevdet'in yanına göndermemin sebebi budur. O dönemlerde ne ben, Azime ve ailesini, ne de onlar beni ve ailemi tanıyordu. Cinayeti Cevdet işlemiştir. Çünkü 7/24 Ruhi'nin yanında olan Cevdet'tir. Kardeşim görüşüme geldiğinde bana, 'sen Azime ile evlisin suçu üstlen, Cevdet dışarı çıksın' imasında bulundu. Benim bu olayla bir ilgim yoktur" savunmasını yapmıştı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör