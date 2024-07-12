Korkunç iddia: Beni CHP’li başkan dövdü

Konya'da yaşayan Suriye uyruklu Muhammed Ahmed Emin (21), CHP Selçuklu İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Cılasun (41) tarafından dövüldüğünü öne sürerek, şikayetçi oldu. İddiaya göre olay, 8 Temmuz günü Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Muhammed Ahmed Emin, evlerine eşya taşıdıkları sırada, bazı eşyalar birinci kattaki dairenin kapısına çarptı.Bir süre devam eden tartışma Suriyeli ailenin ev sahibi kadından özür dileyip, evlerine çıkması ile son buldu. İddiaya göre daha sonra evin önüne gelen CHP Selçuklu İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Cılasun, konuşmak istediğini belirtip, Emin'i aşağıya çağırdı. Emin burada Cılasun tarafından saldırıya uğradı. Hastanede tedavi gören Emin, daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu. Emin ifadesinde, "Cılasun aracından polis yeleği çıkarıp giydi. Polis olduğunu düşünüp yanına indim. Saldırmaya başladı" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.