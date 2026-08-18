Korkunç kazada kahreden detay ölen 3 çocuk kardeş çıktı

İstanbul
'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda pazar günü Edirne istikametinde ilerleyen nakliye kamyonu, 8 kişinin bulunduğu hafif ticari araca arkadan çarparak savrulmasına neden oldu. Kazada 3 çocuk hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden Yusuf İçen (4), Mehmet Ali İçen (11) ve Ecrin İçen'in (13) kardeş olduğu öğrenildi. Kazada ağır yaralanan çocukların annesi Sözdar İçen (30) ve babası Yasin İçen (38) ile aynı araçta bulunan Ruken K. (15), Hacer K. (23) ve Şehmuz K.'nın (26) tedavileri ise sürüyor.
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Mete Efendioğlu - Editör