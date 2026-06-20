Korkusuz yazarı Mustafa Mutlu'dan skandal ifadeler! Kur'an kursuna giden çocukları "takkeli, örtülü" diyerek hedef aldı

Korkusuz yazarı Mutlu, köşesinde Çanakkale'nin Küçükkuyu beldesinde düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur'an kursunun yıl sonu etkinliğine katılan çocukları hedef aldı.

Yazısının başında "Sözüm kesinlikle çocuklarına din eğitimi aldıran ailelere değil, herkesin tercihi, saygıyla karşılıyorum" ifadelerini kullanan Mutlu'nun, çocuklar için kullandığı skandal sözler ise ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.

ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞMASI TEPKİ ÇEKTİ

Yazısında, "Atatürk yaşasaydı ve 4-6 yaş arasındaki takkeli, örtülü çocuklarla çektirdiğin bu fotoğrafı görseydi" sözleri ile alçak ifadelere yer veren Mutlu'nun, Kur'an kursuna giden çocukların fotoğraflarını paylaşması büyük tepki çekti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör