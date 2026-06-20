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Giriş Tarihi: 20.06.2026 23:12 Son Güncelleme: 20.06.2026 23:20

Korkusuz yazarı Mustafa Mutlu'dan skandal ifadeler! Kur'an kursuna giden çocukları "takkeli, örtülü" diyerek hedef aldı

Korkusuz Gazetesi yazarı Mustafa Mutlu, Çanakkale’nin Küçükkuyu beldesinde düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur'an kursu yıl sonu etkinliğini köşesine taşıyarak skandal bir nefret söylemine imza attı. Mutlu, Kur'an kursunda eğitim alan çocuklar için "takkeli, örtülü" ifadesini kullandı.

Korkusuz yazarı Mustafa Mutlu’dan skandal ifadeler! Kur’an kursuna giden çocukları takkeli, örtülü diyerek hedef aldı
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Korkusuz yazarı Mutlu, köşesinde Çanakkale'nin Küçükkuyu beldesinde düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur'an kursunun yıl sonu etkinliğine katılan çocukları hedef aldı.

Yazısının başında "Sözüm kesinlikle çocuklarına din eğitimi aldıran ailelere değil, herkesin tercihi, saygıyla karşılıyorum" ifadelerini kullanan Mutlu'nun, çocuklar için kullandığı skandal sözler ise ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.

ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞMASI TEPKİ ÇEKTİ

Yazısında, "Atatürk yaşasaydı ve 4-6 yaş arasındaki takkeli, örtülü çocuklarla çektirdiğin bu fotoğrafı görseydi" sözleri ile alçak ifadelere yer veren Mutlu'nun, Kur'an kursuna giden çocukların fotoğraflarını paylaşması büyük tepki çekti.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ÇANAKKALE #DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

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Korkusuz yazarı Mustafa Mutlu'dan skandal ifadeler! Kur'an kursuna giden çocukları "takkeli, örtülü" diyerek hedef aldı
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