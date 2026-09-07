Korkutan anlar! Otomobil bir anda alev aldı

Yangın, Karaköprü ilçesine bağlı Çankaya Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta park halinde bulunan otomobilde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Aracın bir anda alev alması üzerine çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak yanan otomobile müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör