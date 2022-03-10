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Giriş Tarihi: 11.3.2022

Korona hastası anne ikiz bebek doğurdu

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Korona hastası anne ikiz bebek doğurdu

Kütahya’da, doğum öncesi koronavirüs testi pozitif çıkan Fatma B., pandemi ameliyathanesinde sezaryenle ikiz bebek dünyaya getirdi. Anne ve bebeklerinin sağlık durumları iyi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kovid- 19 hastası anne, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ikiz bebek dünyaya getirdi. Fatma B. isimli annenin doğum öncesi yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca pandemi ameliyathanesinde sezaryene alındı. Doğumu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Bıyık, "Hekim takipli bir hasta olması sebebiyle, ameliyat öncesi her hastamıza olduğu gibi Kovid-19 testi yapıp, sonucunun pozitif çıkması üzerine pandemi ameliyathanesini hazırladık. 8 Mart'ta hastamızın sancılarının başlamasıyla hemen doğum kararı aldık. Ekibimiz ile birlikte kendimizi virüse karşı korumak adına hazırlığımızı yaptık, bebekleri koruyarak operasyonu gerçekleştirdik. Çok titiz davranıldı" dedi.



'İZOLE ALTINDALAR'
Bebeklerin ve annenin sağlık durumu hakkında da bilgi veren Bıyık, şunları söyledi: "Biri kız diğeri erkek olmak üzere ikiz bebeklere henüz isim konulmadı. Ailenin sağlık durumu da oldukça iyi. Hepsi izole altında. Annelerine sağlıklı bir şekilde kavuşturduğumuz için mutluyuz." İkiz bebek sahibi olan anne Fatma B. ise çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Test sonucumun pozitif çıkması beklemediğimiz bir olaydı. Hiçbir belirtim yoktu. Doktorumuzun desteği ile hiç tedirginlik yaşamadan doğumu gerçekleştirdim. 8 Mart gibi anlamlı bir günde doğum yapmak ise bunun ayrı bir güzelliği oldu" ifadelerini kullandı. Rektör Yrd. Prof. Dr. Cem Algın da anne ve bebeklere sağlıklı günler diledi.

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Korona hastası anne ikiz bebek doğurdu
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