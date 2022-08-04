Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu 4 Ağustos 2022 Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Güncel koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak paylaşılıyor. Son dönemlerde vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle son durum merak ediliyor. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş, ''Koronavirüs tablosu açıklandı mı?'' sorusunu yöneltiyor. Test, iyileşen, vefat ve vaka sayısı gibi verilerin yer aldığı 18-24 Temmuz 2022 tablosu yayımlandı. Peki, koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte 4 Ağustos 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayılarında son durum…