Haberler Yaşam Haberleri Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu 4 Ağustos 2022 Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 4.8.2022 09:07

Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu 4 Ağustos 2022 Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka ve vefat sayısındaki artış devam ediyor. Hal böyle olunca haftalık olarak yayımlanan vaka tablosu milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki son durumu merak edenler, ‘’Koronavirüs tablosu açıklandı mı?’’ sorusunu yöneltiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan haftalık koronavirüs tablosuna göre 18-24 Temmuz arasında vaka sayısı belli oldu. Peki 4 Ağustos 2022 Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu 4 Ağustos 2022 Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Güncel koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak paylaşılıyor. Son dönemlerde vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle son durum merak ediliyor. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş, ''Koronavirüs tablosu açıklandı mı?'' sorusunu yöneltiyor. Test, iyileşen, vefat ve vaka sayısı gibi verilerin yer aldığı 18-24 Temmuz 2022 tablosu yayımlandı. Peki, koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte 4 Ağustos 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayılarında son durum…

18-24 TEMMUZ 2022 HAFTALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Haftalık Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, Türkiye'de 18-24 Temmuz haftasında 365 bin 424 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi. Salgında günlük ortalama vaka sayısı 50 bini aştı. Son bir haftada günlük ortalama can kaybı sayısı ise 22 oldu.

Aktif vaka sayısı bir önceki haftaya göre 99 bin 305 arttı. Günlük ortalama 52 bin 203 yeni vaka kayıtlara geçti.

Vaka sayıları bir önceki haftaya göre yüzde 61, iki hafta öncesine göre ise yüzde 212 arttı.

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Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu 4 Ağustos 2022 Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
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