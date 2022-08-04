Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu 4 Ağustos 2022 Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Güncel koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak paylaşılıyor. Son dönemlerde vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle son durum merak ediliyor. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş, ''Koronavirüs tablosu açıklandı mı?'' sorusunu yöneltiyor. Test, iyileşen, vefat ve vaka sayısı gibi verilerin yer aldığı 18-24 Temmuz 2022 tablosu yayımlandı. Peki, koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte 4 Ağustos 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayılarında son durum…
Haftalık Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.
Buna göre, Türkiye'de 18-24 Temmuz haftasında 365 bin 424 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi. Salgında günlük ortalama vaka sayısı 50 bini aştı. Son bir haftada günlük ortalama can kaybı sayısı ise 22 oldu.