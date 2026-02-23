Korsan davulcu ile Ramazan davulcuları yumruk yumruğa kavga etti

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde iddiaya göre korsan çalıştığı iddia edilen davulcuyla ramazan davulcusu arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası davulcular sokak ortasında yumruk yumruğa kavga etti. Kısa süre içinde davulcuların yakınları da kavgaya dahil oldu. Kavga sırasında yoldan geçen bir aracın sürücüsü otomobilinden inerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

TEMİZLİK ÇALIŞANI YERE DÜŞTÜ

İkinci kavga ise, dün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşandı. Belediye temizlik çalışanlarıyla bir baba ve oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken baba araçtan aldığı sopayla çalışanlara saldırdı. Belediyeye ait aracın şoförü kamyoneti geri manevra yaparak kavgaya müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.