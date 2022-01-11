Haberler Yaşam Haberleri ‘Korsan Martı’ Zonguldak semalarında
Giriş Tarihi: 12.1.2022

Korsan MartıZonguldak semalarında

‘Korsan Martı’ Zonguldak semalarında
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, okyanusta bulunan ve Türkiye'de nadir görülen "Korsan Martı"yı semalarında fotoğrafladı. Prof. Dr. Sözen, öğrencisiyle birlikte doktora tezi için yunus gözlemi yapmak üzere tekneyle Kilimli ilçesinden denize açıldı. Okyanus semalarında görülen Korsan Martı (Stercorarius parasiticus) türünü fotoğrafladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sözen, "Öğrencim, Anastasia Uludüz'ün doktora tezi için yunus gözlemi amacıyla denize açıldık. Kilimli açıklarında bu sürprizle karşılaştık. Bu türün peşinde olan arkadaşımın çok olduğunu biliyorum. İlgilenenlere duyurulur" dedi. İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin ile pozları ilgi odağı oldu!
SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Görgü tanıklarından çarpıcı sözler: Beni geçer geçmez...
Bağcılar'da halk ekmek servisi gecikti, vatandaş tepki gösterdi! 100 metreden fazla kuyruk oluştu
Fransız askısıyla gülüşünü kaybetti! Genç kızın hayatı karardı
Altın fiyatları FED DARBESİ yedi: Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 11 Ocak 2022 bugün ne kadar, kaç TL oldu?
TL mevduata dönüşümde kur farkı ve altın kazançlarına kurumlar vergisi istinası geliyor
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’dan aşk itirafı sonrası ilk poz! Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’ın mutluluk pozu!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar: Vesayeti yendik, terörün başını ezdik
Seren Serengil’e ve Eylem İpek Şafak arasında görülen davada flaş!
Bolu’da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Korsan Martı’ Zonguldak semalarında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA