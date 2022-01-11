‘Korsan Martı’ Zonguldak semalarında

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, okyanusta bulunan ve Türkiye'de nadir görülen "Korsan Martı"yı semalarında fotoğrafladı. Prof. Dr. Sözen, öğrencisiyle birlikte doktora tezi için yunus gözlemi yapmak üzere tekneyle Kilimli ilçesinden denize açıldı. Okyanus semalarında görülen Korsan Martı (Stercorarius parasiticus) türünü fotoğrafladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sözen, "Öğrencim, Anastasia Uludüz'ün doktora tezi için yunus gözlemi amacıyla denize açıldık. Kilimli açıklarında bu sürprizle karşılaştık. Bu türün peşinde olan arkadaşımın çok olduğunu biliyorum. İlgilenenlere duyurulur" dedi. İHA