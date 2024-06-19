Korsan taksi polis aracına çarptı

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında seyreden Beylikdüzü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memuru O.B.B. idaresindeki trafik polisi aracına, kırmızı ışık ihlali yapan Kazım D.'nin (55) kullandığı 55 KM 240 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrası polis aracında bulunan polis memurları O.B.B., S.A. ve kadın polis memuru M.S.Y ile taksideki Hilal G.(33) ve çocukları S.G.K.(6) ve A.K.K. (8) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taksinin korsan çalıştığı, kazada yaralanan Hilal G.'nin, internet üzerinden ulaştığı Kazım D. ile 400 lira karşılığında yolculuk için anlaştığı öğrenildi. Yasadışı ticari olarak kullanılan otomobil de 60 gün süre ile trafikten men edildi. Korsan taşımacılıktan dolayı ikinci kez yakalandığı öğrenilen Kazım D.'ye 'korsan taşımacılık' suçundan 64 Bin 466 lira, Hilal G.'ye ise 'korsan taşımacılıkla yolculuk' suçundan 2 bin 143 lira idari para cezası uygulandı. Kazım D. ayrıca "Birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma" suçundan adliyeye sevk edildi.