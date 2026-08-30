Korsan taksiye suçüstü oyunu! Yakalatan taksiciye de ceza kesildi: "Devletimize kurban olsun"

KORSAN TAKSİCİYE 100 BİN TL CEZA YAZILDI

Araca binen Özdemir, yolculuğunu da telefonla görüntüleyerek kayda aldı. İlk adrese gittiklerinde araçtan inen Özdemir durumu polise anlattı. Trafik polisleri, sürücü U.K.'ye korsan taşımacılık faaliyeti yapmaktan 100 bin TL idari para cezası uygulayarak aracını 60 gün süreyle trafikten menedip sürücü belgesine de 30 gün el koydu. Ekipler, uygulamadan taksi çağıran taksici Cüneyt Özdemir'e de korsan taksi hizmeti aldığı için 3 bin 870 lira ceza yazdı.