Koruduğu yalıdan 130 milyon TL çaldı

İstanbul Sarıyer'de bulunan Memduh Paşa Yalısı soyuldu. 130 milyon liralık dövizi çalınan NAB Holding şikâyetçi oldu.Sarıyer Kireçburnu'da NAB Holding'in merkezinin bulunduğu Memduh Paşa Yalısı'nda önceki gün saat 03.30 sıralarında gerçekleşen olayda, 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y., 4 kişi ile yaptığı planı uyguladı. Yalının alarmını susturan Ahmet Y., gri renk bir kamyonetle gelen maskeli ve siyah kıyafetli 4 kişiyi içeri aldı. Kamyoneti kapıya dayayan hırsızlar, yalıdaki 4 kasanın kapısını kırdı. 3 çuvala doldurdukları 130 milyon TL değerindeki dövizi çalan hırsızlar sırra kadem bastı. Sabah saatlerinde ortaya çıkan soygunun ardından polis kapsamlı bir inceleme başlattı. Polis, kaçan hırsızların izine ulaşmaya çalışıyor.Genel merkezi İstanbul'da bulunan NAB Holding, faaliyetlerini Türkiye ve Azerbaycan'da sürdürüyor. Holdingin ana sektörleri ise otomotiv, perakende ve finans. Eromi Ailesi'nin ortak şirketi NAB Holding'in yönetim kurulu başkanı ise İran asıllı Behram Eromi. Eromi, Reza Zarrab'ın ablası Şeyda Eromi ile evli. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de uluslararası ticari ilişkileri bulunan NAB Holding aynı zamanda Bakü Bank'ın da büyük hissedarı konumunda bulunuyor.