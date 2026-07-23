Koruma kararı aldırdı ama kurtulamadı

Manisa
'ya bağlı Salihli
ilçesinde 55 yaşındaki Sultan Gürel Gök evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili eşi 62 yaşındaki Himmet Gök gözaltına alındı. Talihsiz kadının bir hafta önce kendisini darp eden eşi hakkında koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı.
Olay, Salihli'ye bağlı Yörük Mahallesi 385 Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine eve giden ekipler 5 yerinden bıçaklanan Sultan Gürel Gök'ün (55) hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili eşi Himmet Gök (62) gözaltına alındı. Cinayete kurban giden Sultan Güral Gök'ün, yaklaşık 1 hafta önce eşi kendisini darp ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu ve 'koruma kararı' aldırdığı ortaya çıktı. Bu karara sinirlenen Himmet Gök'ün, gece saatlerinde eve gelerek eşi ile tartıştığı ve eşini bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi. Himmet Gök, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.