Koruyucu kıyafetler ile toprağa verildi

Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde yaklaşık 15 gün önce ormanda çalıştığı sırada Duran'ın vücuduna kene yapıştı. Akşam saatlerinde evine döndüğünde keneyi fark eden talihsiz kadın ertesi gün Burdur Devlet Hastanesine başvurdu. Burada bir gün gözetim altında tutulan Fatma Duran kene kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesi üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KURTARILAMADI

Alınan numuneler üzerinde Ankara'da yapılan incelemeler sonucunda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan Fatma Duran, bir haftadır tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti. Burdur Devlet Hastanesine getirilen Duran'ın cenazesi, daha sonra merkeze bağlı Kayış köyüne getirildi. Kadının cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından koruyucu kıyafet giyen yakınları tarafından alınan tedbirlerle toprağa verildi.

'KENEYİ ÜÇÜNCÜ GÜN KOPARMIŞLAR'

Cenazede konuşan Hüseyin Işık, "Ormana işçisi olarak gidiyordu. Çalışırken kene yapışmış. Bu keneyi üçüncü günde koparmışlar. 3-4 gün sonra eşine 'Benim kafam dönüyor. Aş ekmek canım istemiyor' demiş. Hastaneye götürmüşler. Burdur Devlet Hastanesinde 2-3 gün yatıyor. Antalya Araştırma Hastanesine sevk ediliyor. Sevk ettiğinde 5 gün normal bir odada kalmış. 5 gün sonra yoğun bakıma alıyorlar. Bir hafta sonra kırım zehri damardaki kan basıncı ciğeri patlatıyor. Bu sebepten dolayı ablamızı kaybettik" dedi.