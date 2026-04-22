Köse Dağı beyaza büründü: Nisan ortasında kar esareti!

BİR AN ÖNCE TÜNEL ŞART

Kar yüzünden bir süre araçlarıyla yolda zor anlar yaşayan vatandaşlar bölgeye yapılması planlanan "Köse Dağı Tüneli" için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Köse Dağı'nda kar esareti! Yol kapandı, araçlar mahsur kaldı



Vatandaşlar "Yılın bu mevsiminde bile geçit vermeyen zor bir bölge burası. Zaten çok eski olan yol, yapılan bakımlarla bile artık istenen verimi sağlayamayan bir halde. Keskin virajlar, yollara düşen kayalar durumu daha da zorlaştırıyor. Tünelin bir an önce faaliyete geçmesi bu sıkıntıların çözümü için önemli adımlardan biri olacak" diyerek şikayet ve beklentilerini dile getirdi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör