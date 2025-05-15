Köstebek polisler davasında tanıklar dinlendi

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Serken Dinçer, tutuksuz sanık Kerem Gökay Öner ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı dosyayı inceledikten sonra tanıklara dinlenmesi için söz verdi.

SEGBİS sistemi ile dinlenen tanıklardan İsmail A. sanıkları hiç görmediğini ve isimlerini duymadığını ifade ederek, "Serkan Dinçer'in siması tanıdık gelmedi. Fakat üniversitede fizik okuduğunu bildiğim Serkan isimli bir arkadaşım vardı. Polis olup olmadığını bilmiyorum. Serkan Dinçer'in örgütle bağlantısı olup olmadığı hakkında da bilgi sahibi değilim." ifadelerini kullandı. Tanık Aydın S. ise polis memuru olduğunu, sanıkları tanımadığını beyan etti. Tanık Aydın S. "Hakkımda örgüt üyesi olduğuma dair yapılan ihbarı, kız kardeşimin eski erkek arkadaşı M. O. tarafından yapıldı. Bu şahısın benim hakkımda başka asılsız ihbarlarıda var" dedi.

Duruşma savcısı, sanık Dinçer'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için tarafına gönderilmesini talep etti. Sanık Dinçer, 18 aydır tutuklu olduğunu, sağlık problemleri yaşadığını söyleyerek mahkemeden tahliyesini talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, mesleki itibarlarının zedelendiğini, dosyanın bir an önce karara bağlanmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Dinçer'in tutukluluk halinin devamına, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.Duruşma 11 Temmuz'a ertelendi.