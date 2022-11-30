Kot Pantolondaki Ütü İzi Nasıl Geçer? Kumaş ve Kot Pantolondaki Parlak Ütü İzi Nasıl Yok Edilir ve Giderilir?

Şık ve düzenli bir görünüm için giyilen tüm kıyafetleri ütülemek gerekiyor. Ancak kumaş türüne dikkat edilmeden yapılan bu tarz ütülemelerde kimi zaman kıyafet üzerinde ütü izi oluşabiliyor. Oldukça rahatsız edici olan ve kıyafeti kullanılmaz hale getiren bu tarz sorunlar genellikle pantolonlarda yaşanıyor. Böyle sorunları yaşadığınız anda birkaç basit yöntemle kotta ütü izi nasıl geçer sorununa çözüm bulabilirsiniz. Elbette kumaş türü bu izlerin yok edilmesinde oldukça önemlidir. Peki, kot pantolondan ütü izi nasıl çıkarılır, parlak ütü izi nasıl geçer?

Kumaş ya da Kot Pantolondan Ütü İzi Nasıl Çıkarılır?

Pantolonlarda en sık rastlanan sorunlardan biri ütü izi oluşmasıdır. Kimi zaman lekelenme kimi zamanda parlak görülümle ortaya çıkan böyle sorunlara birkaç yöntemi deneyerek çözüm üretebilirsiniz. Bilginiz gibi pantolon ütüsü kumaşın cinsi gözetilerek yapılır. Örneğin saten gibi oldukça hassas kumaşlarda ütüleme işlemi ince bez kullanılarak yapılır. Boyama yapmayacak mümkünse beyaz bir bezi saten pantolon ya da diğer kıyafetlerin üzerine koyarak ütülemeyi bu şekilde yapmak en iyi çözümdür. Ancak söz konusu kumaş kot gibi kalın dokumalı bir dokuya sahipse bez kullanımına gerek kalmaz. Böyle durumlarda kotta ütü izi sirkeli su kullanılarak çözülebilir.

Eğer pantolonda yer alan parlak ütü izinden kurtulmak istiyorsanız sirke ile ıslatılmış bir bezi lekelenen alanı temizlemek için kullanmanız gerekir. Parlayan alana iyice nüfuz eden sirkeyi daha sonra yine suyla ıslatılmış bir bez ile silip kurumaya bırakmanız yeterli olacaktır. Söz konusu alan kuruduğu zaman ütü izi ortadan kalkmış olacaktır.

Parlak Ütü İzi Nasıl Geçer?

Kolay kolay kırışmayan ve genellikle ütüye ihtiyaç duymayan ürünlerden biri kot pantolonlardır. Ancak kimi zaman çamaşır ve kurutma makinelerinin yüksek devirli sıkma ayarı nedeniyle böyle ürünlerde de ütüye ihtiyaç duyulabilir. Bu esnada pantolon yüzeyinde parlak bir leke oluşursa bu durumu ortadan kaldırmak mümkün olmayabiliyor. Lakin birkaç basit yöntemi deneyerek kot pantolon ütü izi nasıl geçer sorununa çözüm bulabilirsiniz. İlk olarak lekelenen alana bol miktarda buhar uygulayın. Buhar nedeniyle ıslanan alanı düşük ısılı ütüleme ile kurutun. Lekelenme hafif bir parlaklıktaysa bu yöntem işinize yarayacaktır.

Kot kumaşındaki lekelenme ve parlak daha daha yoğunsa çamaşır makinesine deterjanla birlikte bir miktar sirke ekleyerek yıkayın. Pantolon doğal yollardan kuruduktan sonra lekelenen alanın kaybolduğu görülebilir. Denediğiniz tüm yöntemler soruna çözüm olmaz ise bir patatesi ortadan ikiye bölerek lekelenen alana sürün. Bir süre bu işlemi devam ettirin ve parlak ütü sorunundan kurtulun. Pantolon yüzeyinde parlak görünüm yanından yanıklarda oluşursa hemen oksijenli su uygulamanız gerekiyor. Yarım çay bardağı oksijenli su ve normal suyu karıştırın parlak ve yanık yüzeye sürerek bu alanı komple temizleyin. Eğer yanma çok yoğun bir oranda değilse ve pantolon hassas bir kumaştan üretilmediyse ürünü kurtarabilme şansınız var demektir.