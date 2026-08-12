Kötü koku ekipleri harekete geçirdi: Cansız bedeni bulundu

Olay, Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Daireden yayılan kötü kokuyu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, zili çalmalarına rağmen kapının açılmaması üzerine itfaiye merdiveniyle dairenin penceresinden içeri girdi. Evde yapılan kontrolde, ev sahibi Efgan Bahri Esgin'in (52) hareketsiz halde olduğu görüldü.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Esgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Esgin'in cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.