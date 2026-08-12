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Giriş Tarihi: 12.08.2026 09:44

Kötü koku ekipleri harekete geçirdi: Cansız bedeni bulundu

Çorum’da apartmandan yayılan kötü koku üzerine ekiplerin girdiği evde 52 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Kötü koku ekipleri harekete geçirdi: Cansız bedeni bulundu
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Olay, Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Daireden yayılan kötü kokuyu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, zili çalmalarına rağmen kapının açılmaması üzerine itfaiye merdiveniyle dairenin penceresinden içeri girdi. Evde yapılan kontrolde, ev sahibi Efgan Bahri Esgin'in (52) hareketsiz halde olduğu görüldü.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Esgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Esgin'in cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kötü koku ekipleri harekete geçirdi: Cansız bedeni bulundu
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