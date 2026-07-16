Kötü koku ihbarı gerçeği ortaya çıkardı! Eve giren ekipler yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı

YALNIZ YAŞADIĞI EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine adrese giren ekipler, yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaklaşık bir yıl önce eşini kaybettiği ve o günden beri yalnız yaşadığı öğrenilen Bostancı'nın, bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.