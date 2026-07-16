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Giriş Tarihi: 16.07.2026 10:38

Kötü koku ihbarı gerçeği ortaya çıkardı! Eve giren ekipler yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı

Eskişehir’de kendisinden haber alınamayan ve dairesinden kötü kokuları gelen 77 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Otopsi işlemleri için cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Kötü koku ihbarı gerçeği ortaya çıkardı! Eve giren ekipler yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı
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Tepebaşı ilçesi Fatih mahallesi Selman Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmandan yayılan ağır kokular ve yalnız yaşayan 77 yaşındaki Mehmet Bostancı'dan bir süredir haber alamayan komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

YALNIZ YAŞADIĞI EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine adrese giren ekipler, yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaklaşık bir yıl önce eşini kaybettiği ve o günden beri yalnız yaşadığı öğrenilen Bostancı'nın, bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Sıcak havanın da etkisiyle cesetten yayılan ağır kokuların tüm binayı sardığı tespit edildi.Mehmet Bostancı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ESKİŞEHİR

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Kötü koku ihbarı gerçeği ortaya çıkardı! Eve giren ekipler yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı
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