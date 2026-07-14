Kötü koku ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Günlerce ablasının cesediyle yaşadı: Tam 1 hafta boyunca…

OTOPSİ SONUCU BEKLENECEK

Mualla Boyeri'nin cesedinin çürümeye başladığı, bu nedenle Adli Tıp Kurumu'nca ön değerlendirme yapılamadığı bildirildi. Boyeri'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak. Diğer yandan ablasını cesedi ile evde bir hafta yaşayan S.B., Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör