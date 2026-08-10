Kötü koku ihbarından vahşet çıktı: Cani komşunun planı ekiplere takıldı!

Artık herhalde para için vurmuş. Kimseye borcu yoktu zaten. Agop'un maddi durumu iyiydi. Tam bu, yıkık binada kalıyordu ama kendisi burada büyüdüğü için binayı terk edemiyordu. Arkadaş, ne olmuşsa artık öldürmüş ve sonra iki gün sonra kendisi polisi arıyor. Binada kötü olduğunu söylüyor. İşte iki gün neredeydin o zaman, hiç binaya gidip çıkmadın mı? Zaten merdivende öldürülmüş. Yani evin içinde değil, merdivende, koridorda öldürülmüş. Arayınca elinde kesik izleri falan var artık, kan izleri var, polisi aramış. Polis soruşturma yaparken kendisi itiraf ediyor. Öldürdüğünü itiraf ediyor. Yazık oldu yani. Para için insan canına kıymazlar. Ayıp diyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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