Haberler Yaşam Haberleri Kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Ablasının cansız bedeniyle 1 hafta kalmış!
Giriş Tarihi: 13.07.2026 22:17

Kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Ablasının cansız bedeniyle 1 hafta kalmış!

Samsun'da kötü koku ihbarının ardındaki korkunç gerçek ortaya çıktı. Ekiplerin çalışmalarında Mualla Boyeri evinde ölü olarak bulunurken, zihinsel engelli kardeşinin ise 1 hafta boyunca ablasının bedeniyle aynı evde kaldığı belirlendi.

DHA
Kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Ablasının cansız bedeniyle 1 hafta kalmış!
  • ABONE OL

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 95'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bölge halkı sokak üzerindeki apartmandan yoğun kötü koku gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kokunun Mualla Boyeri'ye ait evden geldiğini belirledi. Evin zilini çalan ekiplere kapıyı, Boyeri'nin zihinsel engelli kız kardeşi Süheyla B. açtı. Eve giren ekipler, Boyeri'nin cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede Boyeri'nin bir hafta önce öldüğü, kız kardeşinin de cesetle bu süre zarfında aynı evde kaldığı belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Boyeri'nin cansız bedeni, Samsun Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Boyeri'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ATAKUM #SAMSUN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Ablasının cansız bedeniyle 1 hafta kalmış!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA