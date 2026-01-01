Kötü lakap akran zorbalığına yol açıyor

TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonu hazırladığı raporda akran zorbalığına giren tutum ve davranışlar listesini sıraladı. Raporda, "dombili, şişko, inek, dört göz" demek, kıs kıs gülmek ve küsmenin akran zorbalığı olduğu ifade edildi. Raporda, bir davranışın akran zorbalığı olarak tanımlanması için "zarar verme niyetiyle kasıtlı olarak yapılması, davranışın tekrarlaması ve sürekli olması ile çocuklar arasında güç dengesizliğinin olması (fiziksel, zihinsel, sosyal ve yaş gibi)" gerektiğine dikkat çekildi.

DOMBİLİ DEMEYİN

Raporda sözel zorbalık, "Öğrenciye veya ailesine yönelik yapılan olumsuz yargılar, atıflar veya sözel davranışlar" olarak tanımlandı. İsim ve lakap takmak ise sözel zorbalık listesinin ilk sırasında yer alırken bu zorbalık kapsamına giren lakaplara "şişko, ezik, inek, dörtgöz, dombili" örnekleri verildi. Lakap takmanın yanı sıra hakaret, küfürlü konuşmak, alay etmek, dalga geçmek, küçük düşürücü sözler söylemek, bağırmak, azarlamak ve laf ile sataşmak da sözel zorbalık içinde yer aldı.