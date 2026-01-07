Kovid aşısı masum çıktı

Fransa'da yürütülen geniş kapsamlı bir çalışma, Kovid-19'a karşı en az bir doz mRNA aşısı yaptıran genç ve orta yaşlı yetişkinlerin, aşı olmayanlara kıyasla sonraki dört yıl içinde herhangi bir sebepten ölme ihtimalinin daha düşük olduğunu ortaya koydu. Euronews'ün haberine göre, aşı olanların Kovid-19 nedeniyle hastanede hayatını kaybetme riski de aşısızlara göre yüzde 74 daha düşük. Hakemli bilimsel dergi JAMA Network Open'da yayımlanan araştırma, 18-59 yaş aralığında 28 milyondan fazla yetişkini kapsadı.