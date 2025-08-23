Kovid damarları yaşlandırıyor

Yeni bir araştırmaya göre Kovid, kan damarlarının yaşlanmasını yaklaşık 5 yıl hızlandırarak kalp krizi ve felç riskini artırabilir. Independent'te yer alan habere göre, çalışmada dünya genelinde yaklaşık 2 bin 500 kişi test edildi ve katılımcılar, Kovid'e yakalanıp yakalanmadıklarına ve genel serviste veya yoğun bakım ünitesinde yatıp yatmadıklarına göre sınıflandırıldı. Testler, enfeksiyondan 6 ay ve 12 ay sonra yapıldı. European Heart Journal'da yayımlanan araştırma, Kovid enfeksiyonunun özellikle kadınlarda kan damarlarının yaşlanmasını hızlandırabileceğini ortaya koydu. Aşı yaptıranların atardamarlarında, Kovid'e karşı korunmayanlara kıyasla daha az sertleşme yaşandığı ve semptomların zamanla dengelendiği görüldü.