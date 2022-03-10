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Giriş Tarihi: 11.3.2022

Kovid’le mücadelede 2 yılı geride bıraktık

Kovid’le mücadelede 2 yılı geride bıraktık
Türkiye'de, ilk Kovid- 19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana yaklaşık 14 milyon vaka görülürken, 94 bin kişi hayatını kaybetti. Salgının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı 111 bin 157 ile bu yıl 4 Şubat'ta görüldü. En fazla vefat, 394 kişinin hayatını kaybettiği 30 Nisan 2021'de yaşandı. Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 virüsünün küresel salgına dönüşmesinin ardından Türkiye'de ilk vaka, 11 Mart 2020'de görüldü. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 aynı zamanda Kovid- 19'un Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "küresel pandemi" ilan edildiği gün oldu. Türkiye'de Kovid- 19 kaynaklı ilk ölüm ise 17 Mart 2020'de yaşandı.

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Kovid’le mücadelede 2 yılı geride bıraktık
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