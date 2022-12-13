Köy halkının ikinci evi

Merkez ve ilçelerde 43 köyü bulunan Yalova'da açılan kurslara yöre halkı ilgi gösterdi. Kursların çeşitlendirilmesi ve merkezin fonksiyonlarının artırılması hedefleniyor. Altınova ilçesindeki Fevziye Köyü Yaşam Merkezi'nde yöre halkının talebi doğrultusunda resim ve Kur'an-ı Kerim, Çınarcık ilçesi Şenköy Köy Yaşam Merkezi'nde ise dikiş, nakış, örgü, ahşap yakma gibi el sanatları ile halı ve kilim kursları başlatıldı.Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, nüfusu 30 bini aşan ilçeye bağlı köylerden Fevziye'deki atıl okul binasını yaşam merkezi için uygun gördüklerini söyledi. Fevziye'nin göç vermeden önce çevre köylerin merkezi durumunda olduğunu belirten Özyiğit, "Biz de burayı merkez olarak kabul ettik. Diğer köylerin tam orta noktasında. İnsanlarımıza buradan hizmet edeceğiz. Burada hem kadınlarımıza hem çocuklarımıza hem de yaşlılarımıza istedikleri her türlü kursu, eğitimi vermek niyetindeyiz" dedi. Kur'an-ı Kerim ve resim kurslarına 15'er kişinin katıldığını dile getiren Özyiğit, çocuk oyun salonu da bulunan merkezde güreş eğitimi vermeyi, bu binayı taziyelerde, çeşitli etkinliklerde kullanmayı planladıklarını ifade etti.İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ise bu merkezlerde köy ve bölge halkının eğitim, sosyal, kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflediğini söyledi.