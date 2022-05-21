Köy mezarlıklarına dadanan hırsız yakalandı

"DEVLETİMİZ SAĞOLSUN"

Olay sonrasında açıklama yapan Muhtar İsa Bodur, "Mezarlık kapılarımızı kısa sürede çalan insan olmayan mahluk yakalandılar. Bolu'nun Bir köyünde oturan şahıs gece operasyonu ile Bolu İl Jandarma komutanlığımızca, Önce kapılar bulunarak ardından gece saatlerinde baskın düzenledi ve yakalandılar. Devletimiz Sağolsun" dedi.