Köyde çifte cinayet skandalı! Yasak ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıktı

İLİŞKİLER TADIMIZI KAÇIRDI

Acıları hala ilk günkü gibi taze olan Hatice Paslı'nın, babası Baki Koç ve annesi Alime Koç ise, ortaya atılan ilişkilerin konuşulmasının yaralarını derinleştirdiğini, tuz biber ektiğini ifade etti. Baki-Alime çiftinin tek isteği, cinayetin faillerinin bir an önce bulunması ve olayın kapatılması. Baki Koç, "Bizim acımız hala ilk günkü gibi. Üzerine bir de bu tür ilişkiler konuşuluyor. Acılarımız derinleşiyor. Bu karmaşık ilişkiler tadımızı kaçırdı, böyle bir şeyi hiç beklemezdik. Bu iddialar konuşulmaya başladığından beri soframızın tadı tuzu kalmadı. Geceleri uykularımız kaçıyor" diye ağladı.