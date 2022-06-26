Haberler Yaşam Haberleri Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kimler, konusu ne? Köyden İndim Şehire nerede çekildi, kaç saat, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 26.6.2022 16:32

Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kimler, konusu ne? Köyden İndim Şehire nerede çekildi, kaç saat, oyuncu kadrosunda kimler var?

Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kimler, konusu ne? Köyden İndim Şehire nerede çekildi, kaç saat, oyuncu kadrosunda kimler var?

26 Haziran pazar günü Show TV ekranlarında Köyden İndim Şehire sinemaseverle ile buluşacak. Ertem Eğilmez’in yönetmenliğinde, Köyden İndim Şehire oyuncuları ve konusu merak ediliyor. 1974 yapımı film Yeşilçam’ın en hoş filmleri arasında yer almaktadır. Zeki Alasya, Halit Akçatepe, Kemal Sunal ve Metin Akpınar dörtlüsünü bir araya getiren nadir eserlerden olan yapım, oyuncu kadrosuyla göz doldurmaktadır. Peki, Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları ve konusu nedir? İşte Köyden İndim Şehire filmi Tatilde çekildiği yerler!

Başrollerinde Kemal Sunal, Metin Akpınar, Zeki Alasya ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı Köyden İndim Şehre filmi 26 Haziran pazar akşamı Show TV ekranlarına gelecek. Köyden kente göç temalı film, zengin olmak için köye gelen dört köylünün yaşadığı trajikomik olayları anlatır. Birçoklarının en sevdiği Yeşilçam filmleri arasında yer almaktadır. Köyden İndim Şehire filmi nerede çekildi, ne zaman? Köyden İndim Şehire konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar!

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin hem köy hem de şehir sahneleri Ankara'da çekildi. Bazı sahnelerde Ankara Resim Müzesi ve Ankara Garı görülebilmekte.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE KONUSU

Pek de yolunda gitmeyen İstanbul macerasından sonra köylerine dönen Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler. Ankara'da yaşayan hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza'ya altınları bozdurup paraya çevirmeye giderler. Kuyumcu Ali Rıza bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri sanıp sürekli dükkânından kovdurur −ilk geldiklerinde dükkânda bile değildir. Daha sonra asıl niyetleri ortaya çıkınca işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür −evdeki hanımı ve baldızı buna karşı çıkarlar. Nitekim Ali Rıza ne altınlardan pay kapabilmiştir, ne de çocukların evini talan etmesine mani olabilmiştir. Fakat en sonunda kardeşler altınları paylaşamayarak kavgaya tutuşurlar. O sırada altınlar çatıdan aşağı saçılır ve kardeşler Kayseri'ye geri döner.

KÖYDEN İNDİRİM ŞEHİRE FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Saffet

Zeki Alasya - Himmet

Metin Akpınar - Hayret

Halit Akçatepe - Gayret

Meral Zeren - Emine

Oya Alasya - Himmet'in Eşi

Perran Kutman - Gülsüm

Tekin Akmansoy - Ali Rıza Emmi (Akçakayalı)

Leman Çıdamlı - Ali Rıza Emmi'nin Eşi

Mine Mutlu - Ali Rıza Emmi'nin Baldızı

Mete İnselel - Resepsiyon Görevlisi

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Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kimler, konusu ne? Köyden İndim Şehire nerede çekildi, kaç saat, oyuncu kadrosunda kimler var?
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