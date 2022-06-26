Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kimler, konusu ne? Köyden İndim Şehire nerede çekildi, kaç saat, oyuncu kadrosunda kimler var?

Başrollerinde Kemal Sunal, Metin Akpınar, Zeki Alasya ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı Köyden İndim Şehre filmi 26 Haziran pazar akşamı Show TV ekranlarına gelecek. Köyden kente göç temalı film, zengin olmak için köye gelen dört köylünün yaşadığı trajikomik olayları anlatır. Birçoklarının en sevdiği Yeşilçam filmleri arasında yer almaktadır. Köyden İndim Şehire filmi nerede çekildi, ne zaman? Köyden İndim Şehire konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar!
Filmin hem köy hem de şehir sahneleri Ankara'da çekildi. Bazı sahnelerde Ankara Resim Müzesi ve Ankara Garı görülebilmekte.
Pek de yolunda gitmeyen İstanbul macerasından sonra köylerine dönen Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler. Ankara'da yaşayan hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza'ya altınları bozdurup paraya çevirmeye giderler. Kuyumcu Ali Rıza bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri sanıp sürekli dükkânından kovdurur −ilk geldiklerinde dükkânda bile değildir. Daha sonra asıl niyetleri ortaya çıkınca işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür −evdeki hanımı ve baldızı buna karşı çıkarlar. Nitekim Ali Rıza ne altınlardan pay kapabilmiştir, ne de çocukların evini talan etmesine mani olabilmiştir. Fakat en sonunda kardeşler altınları paylaşamayarak kavgaya tutuşurlar. O sırada altınlar çatıdan aşağı saçılır ve kardeşler Kayseri'ye geri döner.
Kemal Sunal - Saffet
Zeki Alasya - Himmet
Metin Akpınar - Hayret
Halit Akçatepe - Gayret
Meral Zeren - Emine
Oya Alasya - Himmet'in Eşi
Perran Kutman - Gülsüm
Tekin Akmansoy - Ali Rıza Emmi (Akçakayalı)
Leman Çıdamlı - Ali Rıza Emmi'nin Eşi
Mine Mutlu - Ali Rıza Emmi'nin Baldızı
Mete İnselel - Resepsiyon Görevlisi