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Giriş Tarihi: 11.4.2023 11:41 Son Güncelleme: 11.4.2023 11:55

Köye inen kurt 5 kişiyi yaraladı

Erzurum’un Tortum ilçesi Kireçli Mahallesine inen kurt, mahalledeki 5 kişiyi yaraladı. Öldürülen kurdun kuduz olup olmadığı araştırılıyor.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Köye inen kurt 5 kişiyi yaraladı

Erzurum'un Tortum ilçesi Kireçli Mahallesi'ne sabah saatlerinde kurt indi. Hayvanlarına yem vermek için ahıra giden 52 yaşındaki Destegül Uğurlu'yu çenesinden yakalayan kurt dakikalarca bırakmadı. Kadının çığlıklarına koşan köylülere de saldıran kurt 5 kişiyi yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Destegil Uğurlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldıran kurt köylüler tarafından bir mağarada öldürüldü. Jandarmanın bölgeye intikal etmesi ile araştırma başlatıldı. Saldırgan Kurttan örnek alınarak kuduz olup olmadığı araştırılıyor.

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Köye inen kurt 5 kişiyi yaraladı
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