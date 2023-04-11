Köye inen kurt 5 kişiyi yaraladı

Erzurum'un Tortum ilçesi Kireçli Mahallesi'ne sabah saatlerinde kurt indi. Hayvanlarına yem vermek için ahıra giden 52 yaşındaki Destegül Uğurlu'yu çenesinden yakalayan kurt dakikalarca bırakmadı. Kadının çığlıklarına koşan köylülere de saldıran kurt 5 kişiyi yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Destegil Uğurlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldıran kurt köylüler tarafından bir mağarada öldürüldü. Jandarmanın bölgeye intikal etmesi ile araştırma başlatıldı. Saldırgan Kurttan örnek alınarak kuduz olup olmadığı araştırılıyor.