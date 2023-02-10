Haberler Yaşam Haberleri Köylere askeri helikopterler ile yardımlar ulaştırılıyor
Giriş Tarihi: 10.2.2023 00:01 Son Güncelleme: 10.2.2023 00:11

Köylere askeri helikopterler ile yardımlar ulaştırılıyor

Malatya’da depremden dolayı mağdur olan, ancak karayolu ile ulaşılamayan köylere askeri helikopterler ile yardımlar ulaştırılıyor.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Köylere askeri helikopterler ile yardımlar ulaştırılıyor

Kahramanmaraş-Pazarcık merkezli 7,7 ve Kahramanmaraş- Ekinözü, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerden büyük çapta etkilenen Malatya'da vatandaşlara yardımların ulaştırılması için askeri helikopterler de devreye alındı.

Türkiye'nin her noktasından gelen yardımlar, köylerde oturan, ancak kış şartları nedeniyle ulaşılamayan vatandaşlar için askeri helikopter kullanılıyor.

Malatya Kara Havacılık Alay Komutanlığına götürülen yardım kolileri burada helikopterlere alınarak vatandaşlara ulaştırılıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Deprem bölgesine 'yardım gelmiyor' diyen İsmail Saymaz'a vatandaştan çok sert tepki: Ekipler burada! provokatörlük yapma
Başkan Erdoğan: Halkımız hiç endişe etmesin
Depremzede 16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirildi
Beşiktaş'a Onur Bulut transferinde şok! 1 milyon Euro'ya...
Deprem sonrası duygulandıran sözler: Türkiye'nin 20 yıl önce bize yaptığı iyiliğe karşılık veriyoruz!
Son dakika: Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Yakıştı mı Kemal Bey?
Son dakika: Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun
Kılıçdaroğlu acıyı unuttu, provokasyon peşine düştü... Gerçeği kendi belediye başkanı söyledi
SON DAKİKA | AFAD adresleri duyurdu: Deprem bölgesinden ayrılacaklar için tahliye toplanma merkezleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Köylere askeri helikopterler ile yardımlar ulaştırılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA