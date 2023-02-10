Köylere askeri helikopterler ile yardımlar ulaştırılıyor

Kahramanmaraş-Pazarcık merkezli 7,7 ve Kahramanmaraş- Ekinözü, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerden büyük çapta etkilenen Malatya'da vatandaşlara yardımların ulaştırılması için askeri helikopterler de devreye alındı.

Türkiye'nin her noktasından gelen yardımlar, köylerde oturan, ancak kış şartları nedeniyle ulaşılamayan vatandaşlar için askeri helikopter kullanılıyor.

Malatya Kara Havacılık Alay Komutanlığına götürülen yardım kolileri burada helikopterlere alınarak vatandaşlara ulaştırılıyor.