Koyunları uyuşturucu kuryesi yaptılar

Siirt ve Hakkâri emniyet birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, zehir tacirlerinin akıl almaz yöntemi deşifre edildi.Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir çekicinin dorsesinde bulunan küçükbaş hayvanların bazılarının karın kısımlarının yan tarafında dikiş izleri olduğu tespit edildi.Yapılan incelemeler sonucu 29 adet küçükbaş hayvanın karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54.6 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında, R.M. ve K.Y. adlı şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Vatandaşlarımın bilmesini isterim ki hangi yöntemi denerlerse denesinler, zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.