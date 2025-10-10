Haberler Yaşam Haberleri KPSS 2025/2 MERKEZİ ATAMA || KPSS tercihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 10.10.2025 16:17

KPSS 2025/2 merkezi atama süreci için geri sayım başladı. Bugün açıklanan KPSS sonuçlarının ardından gözler, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna çevrildi. Adaylar, puanlarına göre hangi tarihlerde tercih yapabileceklerini ve atama sürecinin nasıl işleyeceğini merak ediyor. İşte KPSS 2025/2 tercih tarihleriyle ilgili son gelişmeler…

KPSS sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından adaylar, 2025/2 merkezi atama sürecine odaklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak yerleştirmelerde kullanılacak tercih takvimi için ÖSYM'den gelecek duyuru bekleniyor. Peki, KPSS tercihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu? İşte detaylar…

2025 KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı.

Adaylar sonuç bilgilerine https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabiliyor.

KPSS 2025/2 MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?

KPSS 2025/2 merkezi atama tercih tarihleri henüz belli olmadı.

ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzun ardından Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak için adaylardan tercihler alınacak.

Geçtiğimiz sene KPSS-2024/2 Merkezi Atama tercihleri 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılmıştı.Bu sene yapılacak 2025/2 Merkezi atama tercihleri için de sürecin sene sonuna doğru başlatılması bekleniyor.

Bu sene yapılacak 2025/2 Merkezi atama tercihleri için de sürecin sene sonuna doğru başlatılması bekleniyor.

