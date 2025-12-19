KPSS-2025/2 TERCİHLERİ BAŞLADI! ÖSYM ekranı ile KPSS tercih başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday için kritik süreç bugün itibarıyla başladı. ÖSYM'den yapılan resmi duyuruya göre, KPSS-2025/2 tercihleri kapsamında lise, ön lisans ve lisans mezunları için çeşitli kadrolar ilan edildi. Adaylar, tercih işlemlerini gerçekleştirmeden önce ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzu dikkatle inceleyerek nitelik kodlarına göre seçimlerini yapacaklar. İşte, KPSS tercih kılavuzu ışığında başvuru ekranı: