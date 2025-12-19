Haberler Yaşam Haberleri KPSS-2025/2 TERCİHLERİ BAŞLADI! ÖSYM ekranı ile KPSS tercih başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kamu personeli adaylarının heyecanla beklediği KPSS-2025/2 tercih sürecini resmen başlattı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirmeler için tercih kılavuzu erişime açıldı. Memur adayları, puanlarına ve mezuniyet durumlarına göre başvuru yapmak için sisteme giriş yapabiliyor. Peki, KPSS tercih başvurusu nereden ve nasıl yapılır, başvurular ne zaman sona erecek? İşte tercih rehberi.

Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday için kritik süreç bugün itibarıyla başladı. ÖSYM'den yapılan resmi duyuruya göre, KPSS-2025/2 tercihleri kapsamında lise, ön lisans ve lisans mezunları için çeşitli kadrolar ilan edildi. Adaylar, tercih işlemlerini gerçekleştirmeden önce ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzu dikkatle inceleyerek nitelik kodlarına göre seçimlerini yapacaklar. İşte, KPSS tercih kılavuzu ışığında başvuru ekranı:

KPSS TERCİHLERİ BAŞLADI!

ÖSYM takvimine göre tercih süreci bugün başladı. Adayların dikkat etmesi gereken tarihler şunlardır:

Başvuru Başlangıcı: 18 Aralık 2025

Başvuru Bitişi: 25 Aralık 2025 (Saat 23.59)

Adaylar, bu süre zarfında internet üzerinden tercihlerini güncelleyebilecek veya yeni tercih bildiriminde bulunabilecekler.

KPSS TERCİH BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Tercih işlemleri tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek olup şu adımlar izlenmelidir:

Giriş: Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine girmelidir.

Kimlik Doğrulama: T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapılmalıdır. (e-Devlet aracılığıyla da giriş mümkündür.)

Kılavuz İncelemesi: "Tercih Yap" butonuna basmadan önce, mezuniyet alanına uygun (Ortaöğretim, Ön Lisans veya Lisans) kadroların yer aldığı kılavuzdaki kadrolar mutlaka kontrol edilmelidir.

Onay: Tercih listesi oluşturulduktan sonra "Kaydet" veya "Onayla" butonuyla işlem tamamlanmalıdır.

KPSS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE YATIRILIR?

Tercih işlemini tamamlayan adayların yerleştirme sürecine dahil edilebilmesi için tercih ücretini yatırmaları gerekmektedir:

Tercih Ücreti: ÖSYM tarafından belirlenen ücret (130 TL) ödenmelidir.

ÖSYM'nin sitesinde yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırılabilir.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans kadrolarına aşağıdaki kılavuzdan ulaşabilirsiniz:

KPSS-2025/2 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

