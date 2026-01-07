KPSS 2025/2 TERCİH SONUÇLARI YAYINDA! İşte KPSS 2025/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı

KPSS 2025/2 tercih sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Kamu kurumlarına merkezi yerleştirme ile atanmak isteyen adayların merakla beklediği sonuçlar, ÖSYM sonuç sorgulama sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. KPSS 2025/2 kapsamında yapılan yerleştirmelerde adaylar; öğrenim durumu, tercih sırası ve puan üstünlüğüne göre kurumlara yerleştirildi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler, belge teslimi ve göreve başlama sürecine çevrildi. İşte KPSS 2025/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı...
Adaylar, tercih sonuçlarına açıklandığı tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
ÖSYM tarafından yayımlanan sonuçlara göre, KPSS 2025/2 yerleştirmeleri adayların KPSS puanı, tercih sıralaması ve kadro kontenjanları dikkate alınarak gerçekleştirildi. Bir kadroya yerleşen adaylar, sonuç ekranında yerleştirildikleri kurum, pozisyon ve öğrenim durumuna ilişkin detaylara da ulaşabiliyor. Herhangi bir kadroya yerleşemeyen adaylar ise sonraki merkezi yerleştirme dönemlerini takip edebilecek.