KPSS 2025/2 TERCİH SONUÇLARI YAYINDA! İşte KPSS 2025/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 7.01.2026 16:27

SON DAKİKA: KPSS 2025/2 tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adayların merakla beklediği açıklama ÖSYM’den geldi. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday için KPSS 2025/2 tercih sonuçları açıklandı. Yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntülenebiliyor. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte, adaylar yerleştirildikleri kadro ve kurum bilgilerine de sistem üzerinden ulaşabiliyor. Peki, KPSS 2025/2 tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

KPSS 2025/2 tercih sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Kamu kurumlarına merkezi yerleştirme ile atanmak isteyen adayların merakla beklediği sonuçlar, ÖSYM sonuç sorgulama sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. KPSS 2025/2 kapsamında yapılan yerleştirmelerde adaylar; öğrenim durumu, tercih sırası ve puan üstünlüğüne göre kurumlara yerleştirildi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler, belge teslimi ve göreve başlama sürecine çevrildi. İşte KPSS 2025/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS 2025/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KPSS 2025/2 tercih sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu.

ÖSYM tarafından yayımlanan sonuçlara göre, KPSS 2025/2 yerleştirmeleri adayların KPSS puanı, tercih sıralaması ve kadro kontenjanları dikkate alınarak gerçekleştirildi. Bir kadroya yerleşen adaylar, sonuç ekranında yerleştirildikleri kurum, pozisyon ve öğrenim durumuna ilişkin detaylara da ulaşabiliyor.

KPSS TERCİH SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI

Adaylar, tercih sonuçlarına açıklandığı tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

KPSS 2025/2 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖSYM tarafından yayımlanan sonuçlara göre, KPSS 2025/2 yerleştirmeleri adayların KPSS puanı, tercih sıralaması ve kadro kontenjanları dikkate alınarak gerçekleştirildi. Bir kadroya yerleşen adaylar, sonuç ekranında yerleştirildikleri kurum, pozisyon ve öğrenim durumuna ilişkin detaylara da ulaşabiliyor. Herhangi bir kadroya yerleşemeyen adaylar ise sonraki merkezi yerleştirme dönemlerini takip edebilecek.

