KPSS 2025/2 TERCİH SONUÇLARI YAYINDA! İşte KPSS 2025/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından yayımlanan sonuçlara göre, KPSS 2025/2 yerleştirmeleri adayların KPSS puanı, tercih sıralaması ve kadro kontenjanları dikkate alınarak gerçekleştirildi. Bir kadroya yerleşen adaylar, sonuç ekranında yerleştirildikleri kurum, pozisyon ve öğrenim durumuna ilişkin detaylara da ulaşabiliyor. Herhangi bir kadroya yerleşemeyen adaylar ise sonraki merkezi yerleştirme dönemlerini takip edebilecek.