Haberler Yaşam Haberleri Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? KPSS-2025/4 tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de!
Giriş Tarihi: 11.5.2025 01:24 Son Güncelleme: 11.5.2025 01:26

Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? KPSS-2025/4 tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de!

Sağlık Bakanlığı, 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı tercihleri 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00’da ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden başladı ve 8 Mayıs 2025 tarihinde ise sona erdi. Adaylar tercih işlemlerini tamamlanmasının ardından, değerlendirme sürecinin ne zaman son bulacağına odaklandı. KPSS-2025/4 kapsamında Sağlık Bakanlığı’na yapılacak personel alımı için tercih sonuçları araştırılıyor. Peki, KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? KPSS-2025/4 tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de!

Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı kapsamında hemşire, diyetisyen, büro personeli, sağlık teknikeri, teknisyen, tıbbi sekreter kadrolarına alım yapılacak. Tercih sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar, sonuç için son duyurulara odaklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS-2025/4 tercih sonuçları son durum...

8 MAYIS'TA SONA ERMİŞTİ

2 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00'da başlayan tercih işlemleri, 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59'da sona ermişti.

KPSS-2025/4 SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuç tarihi henüz açıklanmadı. Geçen yıl başvurular 21-28 Şubat tarihlerinde yapılmış, sonuçlar 4 Mart'ta ilan edilmişti.

KPSS 2025/4 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sürecin aynı ilerlemesi durumunda KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının 12-13 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? KPSS-2025/4 tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de!
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