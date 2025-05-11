Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? KPSS-2025/4 tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de!

Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı kapsamında hemşire, diyetisyen, büro personeli, sağlık teknikeri, teknisyen, tıbbi sekreter kadrolarına alım yapılacak. Tercih sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar, sonuç için son duyurulara odaklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS-2025/4 tercih sonuçları son durum...
8 MAYIS'TA SONA ERMİŞTİ
2 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00'da başlayan tercih işlemleri, 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59'da sona ermişti.
KPSS 2025/4 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sürecin aynı ilerlemesi durumunda KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının 12-13 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.