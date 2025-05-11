Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? KPSS-2025/4 tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de!

Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı kapsamında hemşire, diyetisyen, büro personeli, sağlık teknikeri, teknisyen, tıbbi sekreter kadrolarına alım yapılacak. Tercih sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar, sonuç için son duyurulara odaklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS-2025/4 tercih sonuçları son durum...