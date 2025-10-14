KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! İşte KPSS 2025/5 atama sonuçları öğrenme ekranı

KPSS 2025/5 ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS/5 tercih sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir.