KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! İşte KPSS 2025/5 atama sonuçları öğrenme ekranı

ÖSYM'den beklenen açıklama geldi! KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı. 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında alınan tercihler doğrultusunda 15 bin 247 sözleşmeli pozisyona yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sağlık teknikeri, hemşire, fizyoterapist, avukat gibi birçok unvanda atama yapıldı. Adaylar, sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih (atama) sonuçları nasıl öğrenilir? İşte sonuç ekranı.
Adaylar, KPSS-2025/5 tercih sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarasıyla görüntüleyebiliyor.
Adaylar, KPSS/5 tercih sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir.
Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yer alan ilanla birlikte belli oldu.
İşte kadrolara göre alımı yapılacak branşlar şöyle;