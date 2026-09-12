KPSS Alan Bilgisi 1 ve 2. oturumları sona erdi

Saat 10.15'te başlayan 1. oturum saat 12.45'te, saat 14.45'te başlayan ikinci oturum saat 17.15'te sona erdi. Her iki oturumda da adaylara 150 dakika cevaplama süresi verildi.
Adaylar, sınavın sabah oturumunda saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu ise (İşletme, Muhasebe, İstatistik) yarın saat 10.15'te düzenlenecek. Adaylara 160 dakika cevaplama süresi verilecek. Üçüncü oturum 12.55'te sona erecek.
Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.
Sınav sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak.