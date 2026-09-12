KPSS Alan Bilgisi 1 ve 2. oturumları sona erdi

KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu ise (İşletme, Muhasebe, İstatistik) yarın saat 10.15'te düzenlenecek. Adaylara 160 dakika cevaplama süresi verilecek. Üçüncü oturum 12.55'te sona erecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.

Sınav sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak.