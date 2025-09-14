KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2025 KPSS Alan Bilgisi sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı nereden görüntülenir?

KPSS ALAN SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM; düzenlediği sınavlara ilişkin soru ve cevap anahtarı kitapçıkları, genellikle sınavdan birkaç saat sonra veya ertesi gün erişime açıyor.

Buna göre, KPSS Lisans Alan Bilgisi soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının oturumların tamamlanmasının ardından 14 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde veya 15 Eylül Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor.

KPSS 2025 Alan Bilgisi sınavına katılan adaylar, sorular ve cevap anahtarlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek.

