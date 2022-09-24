KPSS alan sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? ÖSYM 2022 KPSS alan sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF İNDİR!

ÖSYM tarafından 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenen Lisans KPSS alan sınavı soruları ve cevapları, binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Söz konusu sınava ilişkin soru kitapçığı ve cevap anahtarının diğer sınavlarda olduğu gibi ÖSYM tarafından 1-2 gün içerisinde resmi site üzerinden adayların erişimine açılması bekleniyor. Bu noktada "KPSS alan bilgisi sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı?, KPSS alan sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?" şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. İşte ÖSYM ile 2022 Lisans KPSS alan sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile soruları ve cevapları PDF indir ekranı…
ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS alan bilgisi sınavı oturumlarının ardından binlerce katılımcı, ''KPSS alan sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte KPSS alan sınavı soruları ve cevapları son durum…
2022 KPSS alan sınavı soruları ve cevapları için resmi tarih henüz belli olmadı.
KPSS alan sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarının ÖSYM tarafından sınavdan birkaç saat sonra veya birkaç gün sonra erişime açılması bekleniyor. KPSS alan sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandığında haberimizin içerisinde olacaktır.
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ÖSYM sınav takvimine göre; 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde uygulanacak olan KPSS Lisans alan bilgisi sınavlarının sonucu, 21 Ekim 2022 tarihinde erişime açılacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 24 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 10.15'te başladı.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 24 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 14.45'te başlayacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 25 Eylül 2022 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye)
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik)
Alan Bilgisi sınavlarında mezun olunan bölümlere göre soru sorulur.