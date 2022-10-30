KPSS ATAMA TABAN PUANLARI 2022: 60,65,70,75 puanla nereye atanılır, ÖSYM KPSS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS taban puanları için geri sayım başladı. Sonuçlar 22 Ekim tarihinde erişime açılmıştı. Bu noktada ise 60,65,70,75 puanla atanılacak yerler merak ediliyor ve "KPSS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen vatandaşlar ÖSYM tarafından yapılan duyuruların ardından tercihlerini gerçekleştirmeye başlayacak. İşte 2022 KPSS taban puanları ile ilgili son durum ve detaylar.
KPSS atama puanları, şehir, memurluk türü, branş ve mesleki pozisyona göre farklılık gösteriyor ve bu puanlara alımların olduğu dönemlerde tercih kılavuzu ile ulaşılıyor.
KPSS 50, 55, 60 puan alanların arasında yer alanlar daha çok belediyelerin memur alımlarını ve jandarma alımlarını tercih ediyor.
Bununla birlikte bu puan aralığında yer alan adaylar öğretmenevi, polis evi ve misafirhanelerde de memur alımına başvuruda bulunabiliyor.
KPSS 60, 65, 70 PUANLA NEREYE GİRİLİR?
KPSS puanı olarak 60 bandına ulaşanlar alanlarına uygun olması halinde sözleşmeli öğretmenlik alanını tercih edebiliyor. Sözleşmelide sınır 60 puan ve üzeri olarak belirlenmiş durumda.
65 puan bandına ulaşanlar ise Bakanlık kadrolarında yapılacak alımlara başvuruda bulunabilir. Bununla birlikte 70 puana ulaşan adaylar EGM, PA, CTE gibi müdürlüklerde de tercih yapabilir.
KPSS KAÇ PUANLA NEREYE GİRİLİR?
KPSS taban ve tavan puanları, mesleki pozisyonlar, branş ve kontenjan dağılımı, şehir ve kuruma göre farklılık gösteriyor. Bu yıla ait KPSS taban bilgisi bulunmasa da 2021 yılına ait bilgilert mecut.
Kendi bölümlerinize göre geçen senelerde yapılmış alımların tercih bilgilerini kontrol edebilirsiniz. İşte geçtiğimiz alımlara göre KPSS branş, kontenjan ve puan bilgisi...
KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ 2021/2
KPSS LİSANS TABAN PUANLARI 2022/1