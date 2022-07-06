ÖSYM takvimi 2022 bilgileri ile KPSS başvurusu ve sınav tarihleri açıklanmıştı. Kamuda memur olmak isteyen binlerce kişi bu yıl Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacak. Sınav öncesi adayların başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvurulardan ilki lisans başvurusu olup Mayıs-Haziran aylarında alınmıştı. Şimdi ise sırada ortaöğretim ve ön lisans başvuruları yer alıyor. Peki; KPSS ne zaman yapılacak? 2022 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, sınavlar hangi ayda? İşte KPSS başvuru ve sınav takvimi.