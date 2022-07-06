Haberler Yaşam Haberleri KPSS başvuruları ve sınav takvimi 2022 yayınlandı: ÖSYM ile KPSS ne zaman yapılacak; ortaöğretim ve ön lisans başvuruları başladı mı?
Giriş Tarihi: 6.7.2022 10:43 Son Güncelleme: 6.7.2022 10:44

KPSS başvuruları ve sınav takvimi 2022 yayınlandı: ÖSYM ile KPSS ne zaman yapılacak; ortaöğretim ve ön lisans başvuruları başladı mı?

KPSS başvuruları ve sınav takvimi 2022 yayınlandı: ÖSYM ile KPSS ne zaman yapılacak; ortaöğretim ve ön lisans başvuruları başladı mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılacak binlerce kişi sınav öncesi başvuru işlemlerini tamamlıyor. Lisans başvurularının Mayıs ayında başlamış ve Haziran ayının ilk haftası tamamlanmıştı. Şimdi ise ortaöğretim ve ön lisans başvuruları alınacak. Kamuda memur olmak isteyen binlerce aday bu nedenle “KPSS ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?” şeklindeki sorulara yanıt arıyor. ÖSYM tarafından KPSS başvuru ve sınav tarihleri takvimi duyuruldu. İşte KPSS başvuruları ve sınav tarihleri 2022.

ÖSYM takvimi 2022 bilgileri ile KPSS başvurusu ve sınav tarihleri açıklanmıştı. Kamuda memur olmak isteyen binlerce kişi bu yıl Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacak. Sınav öncesi adayların başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvurulardan ilki lisans başvurusu olup Mayıs-Haziran aylarında alınmıştı. Şimdi ise sırada ortaöğretim ve ön lisans başvuruları yer alıyor. Peki; KPSS ne zaman yapılacak? 2022 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, sınavlar hangi ayda? İşte KPSS başvuru ve sınav takvimi.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz'da düzenlenecek.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

DHBT 27 Kasım'da yapılacak.

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim'de yapılacak.

KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

İŞTE BAŞVURU TARİHLERİ

  • KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek.
  • KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek.
Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
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KPSS başvuruları ve sınav takvimi 2022 yayınlandı: ÖSYM ile KPSS ne zaman yapılacak; ortaöğretim ve ön lisans başvuruları başladı mı?
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