KPSS geç başvuru tarihi 2022: ÖSYM ile KPSS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

KPSS geç başvuru tarihi adayların gündemindeki yerini aldı. 2022 ÖSYM sınav takvimi ile belirlenen süreçte tarihleri kaçıranlar için geç başvuru günleri geliyor. Bu noktada "KPSS geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır?" soruları gündemden düşmüyor. Devlet memuru olmak isteyenlerin girdiği sınavın gerçekleşmesine de az bir zaman kaldı. Peki, 2022 KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS geç başvuru tarihleri…