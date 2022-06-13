KPSS geç başvuru tarihi 2022: ÖSYM ile KPSS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

KPSS geç başvuru tarihi adayların gündemindeki yerini aldı. 2022 ÖSYM sınav takvimi ile belirlenen süreçte tarihleri kaçıranlar için geç başvuru günleri geliyor. Bu noktada "KPSS geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır?" soruları gündemden düşmüyor. Devlet memuru olmak isteyenlerin girdiği sınavın gerçekleşmesine de az bir zaman kaldı. Peki, 2022 KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS geç başvuru tarihleri…
KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
KPSS 2022 başvuruları 6 Haziran 2022 tarihinde sona erdi. Başvurular 24 Mayıs tarihinde başlamıştı. Şimdi sırada kısa bir geç başvuru süreci olacak. ÖSYM takvimine göre KPSS geç başvuru tarihleri şöyle:
2022 KPSS SINAV TARİHLERİ
KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak.
Alan bilgisi oturumu 6 – 7 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.
Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu ÖABT 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.
KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2022
Genel yetenek ve genel kültür oturumları her biri 115 TL iken yüzde 50 daha fazla ödenecek.
Alan bilgisi sınavları 80 TL iken her sınav başına yüzde 50 fazla ödenecek.