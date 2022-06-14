Haberler Yaşam Haberleri KPSS geç başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 KPSS geç başvuru tarihi ve ücreti belli oldu!
Giriş Tarihi: 14.6.2022 10:45 Son Güncelleme: 14.6.2022 10:45

KPSS geç başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 KPSS geç başvuru tarihi ve ücreti belli oldu!

KPSS geç başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 KPSS geç başvuru tarihi ve ücreti belli oldu!

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim olacak şekilde toplamda üç oturumda düzenlenecek olan KPSS 2022 süreç bilgileri katılımcıların gündeminde yer alıyor. ÖSYM kılavuzuna göre; 24 Mayıs-6 Haziran 2022 tarihleri arasında alınan lisans başvurularının ardından KPSS geç başvuruları başlayacak. Kamuda memur olmak isteyen binlerce kişinin takibinde bulunan “KPSS geç başvuruları ne zaman başlıyor?” İşte 2022 KPSS geç başvuru tarihi ve ücretine yönelik bilgiler.

KPSS geç başvurularına yönelik sorgulamalar hız kazandı. Başvuru yapmayı unutan, erteleyen ya da tarihi kaçıran adaylar KPSS geç başvuru tarihlerini öğrenmek istiyor. ÖSYM kılavuzuna göre, 6 Haziran'da sona eren lisans başvurularının ardından KPSS geç başvuru sürecine yönelik detaylar da netlik kazanmıştı. Bu kapsamda; KPSS geç başvuruları ne zaman başlıyor? İşte 2022 KPSS geç başvuru tarihi ve ücreti!

KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

KPSS 2022 Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT geç başvuruları 15-16 Haziran 2022 geç başvuru günlerinde başvuru yapabilecek.

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre KPSS sınav ücreti oturum başına 115 Türk lirası olarak belirlenmişti. Genel Yetenek - Genel Kültür oturumunda her bir oturum için 115 TL olan sınav ücreti, alan bilgisi sınavında ise her bir oturum için 80 TL olarak ödenmişti.

Geç başvuru ücreti ise bu ücretlerin %50 fazlası olarak ödenecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM 2022 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

SINAV NE ZAMAN?

Sınav ise 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

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KPSS geç başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 KPSS geç başvuru tarihi ve ücreti belli oldu!
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