KPSS geç başvurularına yönelik sorgulamalar hız kazandı. Başvuru yapmayı unutan, erteleyen ya da tarihi kaçıran adaylar KPSS geç başvuru tarihlerini öğrenmek istiyor. ÖSYM kılavuzuna göre, 6 Haziran'da sona eren lisans başvurularının ardından KPSS geç başvuru sürecine yönelik detaylar da netlik kazanmıştı. Bu kapsamda; KPSS geç başvuruları ne zaman başlıyor? İşte 2022 KPSS geç başvuru tarihi ve ücreti!
KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
KPSS 2022 Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT geç başvuruları 15-16 Haziran 2022 geç başvuru günlerinde başvuru yapabilecek.
KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre KPSS sınav ücreti oturum başına 115 Türk lirası olarak belirlenmişti. Genel Yetenek - Genel Kültür oturumunda her bir oturum için 115 TL olan sınav ücreti, alan bilgisi sınavında ise her bir oturum için 80 TL olarak ödenmişti.
Geç başvuru ücreti ise bu ücretlerin %50 fazlası olarak ödenecek.