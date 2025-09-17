KPSS LİSANS SONUÇ TARİHİ 2025: osym.gov.tr ile KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM, zaman zaman bazı sınavların sonuçlarını takvimden önce açıklayabiliyor. Ancak KPSS için sonuçların erken duyurulacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Adaylar, sonuçlar açıklandığında ÖSYM'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruları takip edebilecek.