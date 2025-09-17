Haberler Yaşam Haberleri KPSS LİSANS SONUÇ TARİHİ 2025: osym.gov.tr ile KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 17.9.2025 16:11

KPSS LİSANS SONUÇ TARİHİ 2025: osym.gov.tr ile KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

2025 KPSS sonuçları için geri sayım sürüyor. Kamuya atanmak isteyen binlerce aday, 7 Eylül’de Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri, 13-14 Eylül’de ise Alan Bilgisi oturumlarına girdi. “KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken duyurulur mu?” sorusu adayların gündeminde yer alıyor.Sonuçlar ÖSYM takvimiyle ilan edilecek. İşte ÖSYM ile KPSS sonuç tarihi

KPSS LİSANS SONUÇ TARİHİ 2025: osym.gov.tr ile KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumlarının tamamlanmasının ardından adayların odağı sonuç tarihine çevrildi. Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının bitmesiyle birlikte "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu sıkça araştırılıyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte A grubu KPSS Lisans sonuç tarihi netleşti. İşte 2025 KPSS sonuç sorgulama ekranı…

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların merakla beklediği sınav sonuçları ise 10 Ekim'de duyurulacak.

Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte sınav sonuç sorgulama ekranına erişebilecek.

2025 KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2025 KPSS sınavı sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntülenebilecek

Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2025 KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM, zaman zaman bazı sınavların sonuçlarını takvimden önce açıklayabiliyor. Ancak KPSS için sonuçların erken duyurulacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Adaylar, sonuçlar açıklandığında ÖSYM'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruları takip edebilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS LİSANS SONUÇ TARİHİ 2025: osym.gov.tr ile KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz