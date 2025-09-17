KPSS LİSANS SONUÇ TARİHİ 2025: osym.gov.tr ile KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumlarının tamamlanmasının ardından adayların odağı sonuç tarihine çevrildi. Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının bitmesiyle birlikte "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu sıkça araştırılıyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte A grubu KPSS Lisans sonuç tarihi netleşti. İşte 2025 KPSS sonuç sorgulama ekranı…
Adayların merakla beklediği sınav sonuçları ise 10 Ekim'de duyurulacak.
2025 KPSS sınavı sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntülenebilecek
Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
ÖSYM, zaman zaman bazı sınavların sonuçlarını takvimden önce açıklayabiliyor. Ancak KPSS için sonuçların erken duyurulacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Adaylar, sonuçlar açıklandığında ÖSYM'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruları takip edebilecek.