KPSS maratonu başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı başladı. Devlet memurluğu hayali kuran binlerce gencin hayalini süsleyen KPSS maratonu, iki oturum halinde yapılacak. Sabah saat 10.15'te genel kültür- genel yetenek sınavı başlarken öğleden sonra yapılacak olan eğitim bilimleri sınavı ise 14.45'ta başlayacak.

1 MİLYON KİŞİNİN ÜZERİNDE ADAY KATILDI

Erken saatlerden itibaren sınavların yapılacağı salonlara öğrenciler alınmaya başlarken saat 10.00'da salonların kapıları kapatıldı. Sınava giren adaylar, 130 dakika boyunca 120 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testini cevaplamaya çalıştı. 10.00'dan sonra gelen adaylar sınav salonlarına alınmadı. 1 milyon kişinin üzerinde adayın ter döktüğü sınavda öğrenciler salonlara aranarak alındı.

DAKİKA FARKIYLA SINAVA GEÇ KALANLAR OLDU

Sınav giriş belgesi ve kimliği kontrol edilen öğrenciler görevli polis ekipleri tarafından detaylıca arandı. Yanlarında su getiren adayların, şişelerin üzerindeki ambalaj kâğıtları söküldü. Binlerce öğrencinin ter döktüğü adreslerden birisi de Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi oldu. Saat 10.00 itibariyle sınav merkezlerinin kapatılması sonrasında sınava girmeye çalışan bir kişi, girişlerin sona erdiği cevabını alınca şaşkınlık yaşadı. Yaşadığı kısa süreli şaşkınlığın ardından öğrenci bölgeden ayrıldı.